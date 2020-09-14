 

Светлана Алексиевич номинирована на вторую Нобелевскую премию по литературе за книгу о Власове

14.09.2020, 9:23, Разное

Нобелевский комитет номинировал белорусскую писательницу Светлану Алексиевич на вручение премии по литературе за роман «Андрюша», рассказывающий историю детства, отрочества и юности генерала-предателя Андрея Власова.

Свою первую Нобелевскую премию Алексиевич получила в 1984 году за жизнеописание Феликса Дзержинского.

Роман «Андрюша» был опубликован в Литве в 1997 году, однако остался без внимания критиков из-за того, что был написан на белорусском языке. На страницах литературного произведения Андрей Власов предстаёт перед читателем скромным застенчивым интеллигентным ребёнком, совестливым и нетерпимым ко лжи. После Революции он отважно сопротивляется насаждению советской власти, нося под пионерским галстуком крестик и пририсовывая усы к портрету Сталина в учебнике. В финале романа за Андрюшей приходит военком, атмосфера сцены располагает к тому, что армия вконец сломает молодого человека.

– Это очень глубокая психологическая драма, рассказ о том, как пионерия и коммунизм довели маленького ребёнка до того, чтобы стать пособником нацистов. Книга написана с опорой на множество достоверных литературных и исторических источников, от «Протоколов сионских мудрецов» до «Архипелага ГУЛАГ». Это настоящий пример истинного литературного мастерства, заслуживающего высшей награды, — сказал член нобелевского комитета Йозеф Гейдрих.

Напомним, генерал Андрей Власов – военный преступник, казнённый в 1946 году за переход на сторону Гитлера в Великой Отечественной войне.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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