Ученые экспериментально доказали невозможность универсальной диеты

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14.09.2020, 8:17, Разное

Ученые пришли к выводу, что универсальной диеты, которая бы подошла всем людям, не существует. При подборе диеты каждому человеку необходимо учитывать индивидуальные факторы, влияющие на его метаболизм.

Исследованием данного вопроса занимался представитель KCL Тим Спектор со своей командой специалистов. Оказалось, что на подбор диеты влияют качество сна, время перекусов, уровень физической активности и состояние микрофлоры. Учитывая, что люди не похожи друг на друга, диета будет оказывать разное влияние.

Для доказательства данного утверждения исследователи провели эксперимент. Его результаты показали, что одна группа людей употребляла определенные продукты без негативных последствий, остальные не могли их воспринимать нормально. На это указывали колебания уровня жиров, триглицеридов, глюкозы и инсулина, отметил Тим Спектор.



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