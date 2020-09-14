Объявлена дата премьеры модернизированного Baojun 530

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14.09.2020, 8:15, Новости дня

Автогиганты General Motors и SAIC объявили о планах в ближайшее время представить усовершенствованный кроссовер Baojun 530.

Уже объявлено, что официальный дебют автомобилей состоится 17 сентября. Кроме того, рестайлинговая модификация не имеет серьезных изменений, однако внешние черты все же отличаются от предшествующего поколения. Новый паркетник Baojun 530 может похвастаться светодиодной оптикой, стильными бамперами, а также новой решеткой радиатора.

Кроме того, разработчики не стали корректировать технические характеристики, сохранив прежнюю линейку агрегатов. Напомним, кроссовер Baojun 530 приводится в движение 1,5-литровым турбированным двигателем с мощностью 147 л.с. Старт продаж новой модели состоится уже к 27 сентября по цене около 71 тысячи юаней.



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