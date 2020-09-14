 

В Госдуме предложили разрешить управлять автомобилем с 16 лет

14.09.2020, 8:08, Новости дня

Депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить возрастной ценз управления легковым автомобилем до 16 лет.

В своем обращении на имя начальника ГУОБДД МВД Михаила Черникова законодатель отметил, что молодые люди в возрасте 16-17 лет уже могут быть официально трудоустроены, могут учиться в другом городе и жить отдельно от семьи.

«Прошу Вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в России, до 16 лет, а также предоставления права проходить обучение на получение водительского удостоверения категории B с 15 лет и шести месяцев», – передает RT текст обращения.

Власов добавил, что разрешение лицам в возрасте от 16 лет управлять личным автомобилем позволит им в более раннем возрасте быть вовлеченными в экономические процессы, когда желание приобрести машину преобразуется в желание раньше начать трудовую деятельность, обеспечивать себя, стать самостоятельным в финансовом плане.



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