Минтранс и ГИБДД подготовили изменения в ПДД

14.09.2020, 7:48, Новости дня

Новые правила тонировки, запрет парковки на «островках безопасности», расширение зоны действия знаков «Стоянка запрещена», ограничение скорости для автобусов – эти и другие нововведения попали в масштабный проект поправок к ПДД от Минтранса, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», изменения, предусмотренные 19-страничным проектом, можно поделить на несколько блоков. Первый касается правил хранения транспорта. Будет запрещена стоянка и остановка на так называемых островках безопасности – сегодня это разрешено, в результате происходят наезды на стоящие машины.

Зона действие знака 3.27 «Остановка запрещена» с принятием поправок будет прекращаться после знака «Парковка». Это уточнение вносится по жалобам жителей (особенно в Москве): были случаи, когда машины эвакуировали из парковочных карманов под знаком P, инспекторы ссылались на то, что де-юре автомобиль стоял в запретной зоне. Исключается правило, согласно которому действие знака «Стоянка запрещена» прекращается в том месте, где кончается желтая разметка. Иными словами, если стоит знак, то независимо от протяженности желтой линии под ним парковаться нельзя будет на всей улице до следующего перекрестка или конца населенного пункта.

Другая часть изменений связана с перевозками пассажиров. Разгоняться до 90 км/ч разрешат автобусам, оборудованным ремнями безопасности в салоне и исключительно сидячими местами: для остальных лимит составит 70 км/ч.

Сегодня все автобусы могут ездить со скоростью 90 км/ч за городом. Автобусы, участвующие в перевозке детей, должны будут использовать оранжевые маячки. Впервые вводится знак «Движение автобусов запрещено». Если сзади под стеклом автобуса загорелась надпись «Внимание, пассажир», то следующий за ним автомобиль будет обязан остановиться, дождаться, пока пройдут все пассажиры и табло погаснет, это тоже заложено в новых ПДД.

Меняются правила контроля тонировки. Сейчас ветровое стекло должно пропускать не менее 75% света, остальные стекла – не менее 70%. Новая редакция сошлется на ГОСТ 33997 2016 года: лимит для ветрового стекла – 70%, для остальных – не нормируется. Можно будет использовать в машине любую медицинскую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки.

Еще один блок поправок касается так называемых средств индивидуальной мобильности (СИМ): под этот термин попадут электросамокаты, моноколеса, сегвеи, а также коньки, скейтборды, роликовые коньки и т. д. Ребенок до семи лет может кататься на СИМ по тротуарам, пешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон и только в сопровождении взрослых. Подросток 7–14 лет сможет кататься там же, но один. Дети старше 14 лет смогут пользоваться велосипедными зонами, велополосами, тротуарами, но если их нет, можно будет выезжать на правый край проезжей части или на обочину улицы при условии, что у СИМ есть тормоза, фонарь и катафоты.