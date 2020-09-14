Лечащий врач Навального: Алексей чувствует себя хорошо и смотрит только RT

14.09.2020, 8:37, Разное

Журналистам Spiegel удалось проникнуть в клинику, где проходит лечение после отравления Алексей Навальный, и пообщаться с лечащим врачом оппозиционера.

Доктор Рихард Мендель на условиях анонимности сообщил, что пациент идёт на поправку. Он достаточно хорошо говорит на русском, английском и немецком языках и в основном всё свободное от процедур время смотрит телевизор.

– Насколько нам сообщили в Бундесвере, радоваться рано, ведь это новая модификация «Новичка», которая долго задерживается в организме и может вызывать непрогнозируемые его реакции, но повод для сдержанного оптимизма есть. Навальному потребуется восстановление, пока он довольно слаб и в основном смотрит российское телевидение. Канал RT. Я не знаю, что это за канал, ведь не понимаю по-русски, но Алексей смотрит его всё время и часто улыбается, — рассказал доктор.

Мендель рассказал, что в ближайшее время Навального переведут в общую палату, но не ранее срока ввода новых санкций против строительства газопровода «Северный поток-2». Политик попросил организовать ему встречу с главным редактором RT Маргаритой Симоньян.