Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 29 млн

14.09.2020, 8:05, Новости дня

К утру 14 сентября коронавирусом в мире заразилось 28 902 753 человека. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стало 922 737 человек, выздоровело 19 547 008 человек.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 6 519 573. Из них умер 194 071, излечилось – 2 451 406.

В Индии, которая находится на втором месте, 4 754 356 заболевших, 78 586 умерших и 3 702 595 выздоровевших.

В Бразилии общее количество больных достигло 4 330 455, умерло 131 625 человек.

Четвертое место занимает Россия: 1 059 024 заболевших и 18 517 умерших. В Перу и Колумбии более 700 тыс. инфицированных – 722 832 и 30 526 умерших, 716 319 и 22 924 погибших соответственно.

В Мексике (страна является третьей в мире по числу летальных случаев от COVID-19 – 70 821) и ЮАР количество заболевших COVID-19 составляет более 600 тыс. В Испании и Аргентине – 500 тыс.

В Чили заболело свыше 400 тыс. человек. В Иране, Франции, Великобритании, Бангладеш, Саудовской Аравии и Пакистане заразилось более 300 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.