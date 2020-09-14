В Кремле удивлены масштабами протеста в Беларуси, однако намерены поддерживать Лукашенко

14.09.2020, 8:02, Новости дня

Президент России Владимир Путин считает, что белорусской оппозиции не удастся сместить с поста президента Александра Лукашенко. Об этом 13 сентября написало агентство Bloomberg со ссылкой на пять близких к Кремлю источников.

По словам собеседников, в Кремле озадачены масштабами протестов в Беларуси. Там не доверяют Лукашенко, однако не могут смириться с приходом оппозиции к власти в результате уличных протестов.

Поэтому Россия будет и дальше поддерживать Лукашенко, при этом подталкивать его к постепенной передаче власти, пишет Bloomberg.

Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

С начала августа 2020 года, когда в Беларуси начались протесты, Путин и Лукашенко созванивались как минимум пять раз. На сайте Лукашенко сообщалось о телефонных разговорах с Путиным 7-го, 15-го, 16-го и 24 августа. В основном они обсуждали митинги, которые проходят в республике. 30 августа Путин поздравил белорусского лидера с днем рождения. В ходе этой беседы два президента договорились о личной встрече.

Путин был в числе лидеров, которые первыми поздравили Лукашенко с победой, – на следующий день после выборов, еще до объявления официальных результатов.

Лукашенко заявил, что Россия при первом запросе окажет Беларуси “всестороннюю помощь” по обеспечению безопасности. Путин рассказал, что Россия по просьбе президента Беларуси сформировала резерв из силовиков для помощи белорусским властям.