Эксперт о невозможности “красивого” ухода Лукашенко: Знает то, чего не знаем мы

14.09.2020, 8:23, Разное

На фоне происходящего и без того призрачные шансы на то, что президент страны Александр Лукашенко останется у власти, исчезают. Большинство политологов, журналистов, наблюдателей и других экспертов убеждены, что у главы государства не осталось “хорошего” выхода из ситуации.

С одной стороны на Батьку давит собственный народ, а с другой – Европа, осуждающая действия властей и силовиков и грозящая ввести санкции. Статус персоны нон-грата, который Лукашенко присвоил Европарламент, не позволит ему полноценно представлять свою страну на международной арене. А Москва взамен помощи местным властям может и вовсе взять на себя фактическое управление Белоруссией.

Однако некоторые аналитики утверждали, что прежде Александр Лукашенко еще мог уйти “красиво”, если бы не допустил ряд фатальных ошибок. Чаще всего такими ошибками называют отстранение оппозиционеров от выборов и отказ устроить перевыборы сразу после начала протестов. Однако белорусский журналист Петр Кузнецов убежден, что у Батьки никогда не было шанса отречься от власти достойно.

По мнению кузнецова, Александр Лукашенко знает, что не может уйти “красиво” лучше кого бы то ни было. Аналитик уверен, что президент знает “то, чего мы все не знаем”. В качестве примера он привел нераскрытые исчезновения оппозиционных политиков. Кузнецов отметил, что все дела были фактически раскрыты, но расследование приостановил лично президент Белоруссии.

“Так что не было такого шанса. Это – ложная иллюзия. Не было и нет”, – считает журналист.