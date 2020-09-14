«Единая Россия» лидирует на выборах в думу Томска

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14.09.2020, 5:18, Новости дня

Партия «Единая Россия» набрала 24,47% голосов избирателей на выборах в Думу города Томска по итогам обработки 100% бюллетеней.

В тройку лидеров также попали партии КПРФ (17,55%), и «Новые люди» (15,06%), сообщается на сайте регионального избиркома в понедельник.

«Всероссийская политическая партия «Единая Россия» – 17 695 (24,47%)», – свидетельствуют предварительные итоги, опубликованные на сайте.

Все семь партий, участвовавших в выборах, прошли барьер в 5%, необходимый для попадания в гордуму. После «Единой России» в тройке лидеров КПРФ (17,55%), и партия «Новые люди» (15,06%). Следом идут ЛДПР (14,43%), «Справедливая Россия» (11,21%), «Яблоко» (9,17%) и «Партия Роста» (5,33%).

В девяти из 27 одномандатных округов, предварительно, победу одержали кандидаты от «Единой России». В шести округах лидируют кандидаты от КПРФ, по два округа получили «Яблоко» и «Справедливая Россия», по одному – ЛДПР и «Новые люди». В шести округах победу одержали самовыдвиженцы.

Напомним, в Томской области избирали депутатов дум Томска, Северска, Стрежевого, Кедрового, а также дум 17 районов и одного сельского поселения.

Дума города Томска, 7-й созыв которой избирался в единый день голосования, состоит из 37 депутатов, 10 из которых выбираются по партийным спискам, остальные – по одномандатным округам. Политической партии, участвующей в голосовании, для получения мандата в гордуме необходимо преодолеть пятипроцентный барьер, отмечает ТАСС.



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