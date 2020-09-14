«Оставайся хорошим мужиком» – Отсидевший в тюрьме Долинский дал совет Ефремову

14.09.2020, 8:17, Разное

Российский актер Владимир Долинский, ранее сидевший в тюрьме, пояснил Михаилу Ефремову, как вести себя в камере. В эфире телеканала НТВ он посоветовал осужденному оставаться «достойным и хорошим мужиком».

Заслуженный артист отметил, что в тюрьме никто не делит людей на актеров и не актеров. Главное, чтобы человек был нормальным на воле, тогда и за решеткой к нему будет соответствующее отношение. Владимир Долинский рекомендовал 56-летнему Михаилу Ефремову оставаться таким, каким его знают все люди.

Трагический инцидент с гибелью человека Владимир Долинский назвал ужасным, но при этом само преступление было все же непредумышленным. Рядом с Ефремовым не оказалось человека, который не позволил бы ему сесть за руль, поэтому 8 июня он устроил смертельное ДТП в центре столицы. А на прошлой неделе Пресненский суд Москвы отправил актера в колонию общего режима на 8 лет.