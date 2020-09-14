 

Минцифры заявило о резком росте числа преступлений с использованием смартфонов

14.09.2020, 8:08, Новости дня

Число преступлений в России, которые совершаются с использованием смартфонов и информационных технологий, резко увеличилось, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

«У нас резко увеличилось количество преступлений, которые в том числе совершаются с использованием смартфонов и информационных средств и технологий», – передает РИА «Новости» слова Шадаева.

В начале сентября Минцифры создало межведомственную рабочую группу, которая займется вопросами противодействия телефонному мошенничеству. В состав группы вошли представители Минцифры, МВД, ФСБ, Роскомнадзора, Банка России, кредитных организаций и операторов связи.

«Мы обсудили и считаем, что это очень важная мера, как нам снижать и количество преступлений, когда звонят и используют всякие технологии для того, чтобы заставить человека сделать какой-то перевод, так и напрямую все, что касается просто телефонного спама, рекламы всевозможной и прочего. Эти два направления сейчас в очень высоком приоритете», – отметил Шадаев.

Напомним, в августе Роскачество дало рекомендации, которые помогут россиянам избавиться от телефонных звонков мошенников, говорится в сообщении организации.



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