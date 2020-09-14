Нефть подорожала на фоне природных катаклизмов в США

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14.09.2020, 8:08, Новости дня

Цены на нефть утром в понедельник растут на новостях об очередном шторме в США, который угрожает остановить добычу в Мексиканском заливе.

По состоянию на 7.48 цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,3% – до 39,95 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,62% – до 37,56 доллара за баррель, передает РИА «Новости»

В центре внимания инвесторов в понедельник новости о шторме в США. Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) в субботу сообщил, что у берегов американского штата Флорида в Мексиканском заливе сформировался тропический шторм «Салли», который может усилиться до урагана. Агентство Рейтер в воскресенье сообщило, что энергетические компании Chevron и Murphy Oil уже эвакуируют рабочих с нефте- и газодобывающих платформ.

Кроме того, на этой неделе ожидается встреча ОПЕК+. Участники торгов ждут новостей о выполнении участниками альянса договоренностей по сокращению добычи, особенно в свете замедляющегося восстановления спроса.

Поддержку нефтяному рынку также оказывают новости о вакцине от коронавируса. Оксфордский университет и AstraZeneca возобновили клинические испытания вакцины после приостановки, вызванной заболеванием одного из волонтеров.

«Оптимисты по-прежнему сосредоточены на вакцине», – сказал Bloomberg аналитик AxiCorp Стивен Иннес, добавив, что это подталкивает цены вверх, даже несмотря на отсутствие уверенности в восстановлении экономики.



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