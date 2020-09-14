На выборах главы Пермского края победил Дмитрий Махонин

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14.09.2020, 7:08, Новости дня

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин одержал победу на выборах руководителя региона, сообщил крайизбирком.

Подсчет голосов завершен. Самовыдвиженец Махонин набрал 75,69%, Ксения Айтакова (КПРФ) – 13,63%, Олег Постников (ЛДПР) – 5,66%, Евгений Козлов («Патриоты России») – 2,34%, передает РИА «Новости».

Напомним, лидерами на выборах стали действующие главы регионов и врио губернаторов.

На выборах главы Камчатского края победу одержал врио губернатора Владимир Солодов.

На выборах главы Еврейской автономной области – врио губернатора Ростислав Гольдштейн.

Выборы губернатора Брянской области выиграл действующий глава региона Александр Богомаз.

Ивана Белозерцева переизбрали губернатором Пензенской области.



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