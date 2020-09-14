На выборах главы Пермского края победил Дмитрий Махонин
14.09.2020, 7:08, Новости дня
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин одержал победу на выборах руководителя региона, сообщил крайизбирком.
Подсчет голосов завершен. Самовыдвиженец Махонин набрал 75,69%, Ксения Айтакова (КПРФ) – 13,63%, Олег Постников (ЛДПР) – 5,66%, Евгений Козлов («Патриоты России») – 2,34%, передает РИА «Новости».
Напомним, лидерами на выборах стали действующие главы регионов и врио губернаторов.
На выборах главы Камчатского края победу одержал врио губернатора Владимир Солодов.
На выборах главы Еврейской автономной области – врио губернатора Ростислав Гольдштейн.
Выборы губернатора Брянской области выиграл действующий глава региона Александр Богомаз.
Ивана Белозерцева переизбрали губернатором Пензенской области.
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