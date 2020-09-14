Коронавирус: последние новости на сегодня, 14 сентября 2020 года

14.09.2020, 7:45, Разное

За последние 24 часа в нашей стране выявили 5 449 зараженных коронавирусом. С начала эпидемии зафиксировано 1,062 миллиона случаев. Вылечились более 876 тысяч пациентов.

В России 10 дней подряд выявляют более пяти тысяч зараженных коронавирусом. В конце августа в нашей стране выявляли менее пяти тысяч инфицированных, затем число зараженных пошло в рост.

Глава отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион посоветовал не медлить с прививкой от коронавируса. По его словам, возможные побочные эффекты от вакцинации не идут ни в какое сравнение с “теми мучениями, которые испытвают люди, заразившиеся коронавирусом”.

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал ошибки при разработке зарубежных вакцин от коронавируса. По его словам, иностранные исследователи ориентируются на непроверенное платформы – аденовирусный вектор обезьяны или технология мРНК.

Коронавирусом в мире заразились более 28,7 миллиона человек. За время эпидемии зарегистрировано 920 летальных случаев от COVID-19. В США – 6,5 миллиона инфицированных.

Коронавирус в Москве

Заболели – 271 097

Умерли – 4 982

Выздоровели – 229 573

Коронавирус в России

Заболели – 1 062 811

Умерли – 18 578

Выздоровели – 876 225

Коронавирус в мире

Заболели – 28 700 990

Умерли – 920 380

Выздоровели – 17 600 833

Статистика коронавируса в России и мире на 14 сентября 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква271 097

4 982229 573Россия1 062 81118 578876 225США6 500 534182 6702 630 059Весь мир28 700 990

920 380

17 600 833

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