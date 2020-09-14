«Дело не в публичности»: Ксения Бородина объяснила частые разводы звезд

14.09.2020, 7:17, Разное

Российская телеведущая Ксения Бородина объяснила подписчице, почему знаменитости стали чаще разводиться. Она полагает, что люди перестали стремиться к сохранению брака, при этом без разницы знаменитым является человек или обычным.

В текущем году многие пары шоу-бизнеса объявили о разводе. Так, расстаться решили Тимати и Анастасия Решетова, Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков, Павел Прилучный и Агата Муцениеце, а также Гарик Харламов и Кристина Асмус. По мнению Ксении Бородиной, публичность людей тут особой роли не играет, поскольку статистика демонстрирует, что с каждым годом разваливаются все больше браков.

С другой стороны Ксения Бородина рада за тех женщин, которые перестали терпеть тиранов. Они уходят от жестоких мужей, чтобы найти свой путь. А виновницей развода Тимати и Анастасии Решетовой телеведущая назвала маму рэпера Симону Юнусову.