На Донбассе в прошлые сутки зафиксировали две провокации боевиков – штаб ООС

14.09.2020, 7:13, Новости дня

В прошедшие сутки боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. Провокации были зафиксированы в Донецкой области, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

“Неприцельные выстрелы из подствольных гранатометов в сторону наших позиций отмечены вблизи населенных пунктов Пески и Авдеевка. В ответ на огневые провокации украинские защитники оружие в ответ не применяли”, – говорится в сообщении.

В штабе рассказали, что украинские военные продолжают тушить лесные и степные пожары на линии разграничения. Так, накануне вместе со спасателями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям они ликвидировали один пожар в районе населенного пункта Николаевка, еще два – неподалеку Марьинки.

С полуночи на Донбассе сохраняется режим прекращения огня.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.