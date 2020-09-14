 

В США заподозрили Иран в планах убить американского посла в ЮАР

14.09.2020, 7:08, Новости дня

Власти Ирана рассматривают возможность организации покушения на американского посла в ЮАР Лану Маркс в качестве ответа на убийство командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, сообщили СМИ.

Как утверждает Politico со ссылкой на представителей американских спецслужб, об угрозе в отношении посла разведке США известно с весны, однако в последние несколько недель появились более конкретные данные о готовящемся нападении.

По утверждению представителя властей США, к заговору с целью убийства дипломата может быть причастно посольство Ирана в ЮАР, передает ТАСС.

Американские спецслужбы, по этим данным, до конца не знают, почему именно Лана Маркс выбрана в качестве цели, однако это может объясняться тем, что она длительное время лично знакома с президентом США Дональдом Трампом, и их связывают дружеские отношения. Отмечается, что покушение на посла в ЮАР – лишь один из возможных вариантов ответа со стороны Ирана.

Напомним, 3 января в Ираке в результате американской спецоперации был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.

В ответ на это Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.

Позже Иран заявил о завершении мести за убийство генерала Сулеймани.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / В Крыму выявили максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом

28.07 / Ким Чен Ын счел ядерное оружие гарантией мира

07.07 / На территории бизнес-центра в Петербурге сгорели восемь автомобилей

18.07 / В мире: В разгар конфликта с Азербайджаном Армения демонстративно пакостит России

27.08 / В Беларуси задержано около 20 журналистов, освещавших акцию протеста

11.09 / Россия подверглась критике в Совбезе ООН из-за отравления Навального

26.06 / Тренер “Ливерпуля” Клопп: фанаты и ветераны ждали чемпионства 30 лет

30.08 / В Гидрометцентре опровергли народную примету о «бабьем лете»

04.08 / Московская биржа открылась ростом

21.07 / Меркель оценила соглашение ЕС по экономике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска