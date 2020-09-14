 

«Русал» близок к завершению перерегистрации в России

14.09.2020, 7:08, Новости дня

«Русал» ожидает 25 сентября завершения процесса перерегистрации на территории России, говорится в сообщении компании на Гонконгской фондовой бирже.

«Дата государственной регистрации компании в Федеральной налоговой службе как международной компании теперь в настоящее время предполагается 25 сентября 2020 года», – передает ТАСС текст сообщения компании.

Отмечается, что «компания сохранит реестр акционеров в России, а не на Джерси».

«Официальный зарегистрированный адрес компании изменится с Джерси на Российскую Федерацию и будет следующим: 236006, РФ, Калининград, Октябрьская улица, дом 8», – уточняется в заявлении.

Регистрация гонконгского представительства не изменится.

«Русал» проинформировал, что Банк РФ одобрил регистрацию выпуска российских акций компании.

В сообщении также говорится, что торги акциями «Русала» на Московской бирже, как ожидается, будут приостановлены с 22 сентября по 25 сентября включительно. При этом приостановки котировок ценных бумаг на Гонконгской фондовой бирже в этот период пока не планируется.

Напомним, в ноябре 2018 года совет директоров алюминиевого гиганта «Русал» после введения против компании американских санкций принял решение о перерегистрации на территории России.



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