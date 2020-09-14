 

Аллу Пугачеву подозревают в новой пластике лица

14.09.2020, 6:53, Разное

Поклонники Аллы Пугачевой заподозрили певицу в том, что она снова сделала себе пластическую операцию. Поводом для появления такого мнения стала публикация нового ролика с исполнительницей, где она была запечатлена с изменившимся не в лучшую сторону лицом.
Видеоролик появился на официальной странице в Instagram-аккаунте Максима Галкина. Вместе с супругой они ехали куда-то на машине. Пугачева просила мужа рассказать что-то подписчикам, но кроме приветствия и теплых пожеланий фанаты ничего от них не услышали. Зато они заметили, что лицо у певицы изменилось, будто она сделала себе еще одну пластику.

Пугачеву предупредили, что многочисленные пластические операции и подтяжки лица негативно сказываются на работе сердца особенно в таком преклонном возрасте. Поклонники попросили певицу не рисковать, а «стареть, как стареется». Они уверены, что исполнительница выглядит прекрасно, и поблагодарили Галкина за публикацию роликов с Пугачевой и их детьми Лизой и Гарри.



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