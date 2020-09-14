Китайская компания отказалась продать TikTok в США Microsoft
14.09.2020, 6:08, Новости дня
Владеющая приложением TikTok китайская компания ByteDance отказалась продавать его Microsoft, информирует американская компания.
В Microsoft выразили уверенность, что предложение компании «было бы хорошо для пользователей TikTok и одновременно защитило бы национальные интересы».
Bloomberg пишет, что компания Oracle активизировала переговоры о покупке TikTok, передает РИА «Новости».
Reuters сообщает, что ByteDance выбрала Oracle для продажи американского сегмента TikTok, но китайской компании потребуется одобрение потенциальной сделки со стороны правительств США и Китая, передает ТАСС.
Напомним, как сообщали СМИ, китайские власти считают, что запрет приложения TikTok в США лучше, чем его продажа.
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