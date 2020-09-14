Мнение: Протесты и задержания в Минске 13.09.2020

14.09.2020, 6:05, Разное

Сегодня в Минске прошел уж привычный марш оппозиции.

Визуально вышло несколько десятков тысяч человек, оппозиция заявляет о 100 000. Размеры толпы можно оценить вот по этому видео – https://twitter.com/krotrus/status/1305180391028994049 На 100 000 никак не тянет.

Также протесты прошли и в ряде других городов в Белоруссии. В Бресте протестующих разогнали с применением водометов.

Особо не скрываясь, протесты в Минске координировались из Польши через "Нексту"

МАРШ ГЕРОЕВ! ИДЕМ НА ДРОЗДЫ!

Раз оккупанты любят вторгаться к нам в дома с обысками и в наши дворы, сегодня мы идем домой к ним — ПРЯМИКОМ В ДРОЗДЫ!

— 15.00. ВЫДВИГАЕМСЯ ЧЕРЕЗ РОМАНОВСКУЮ СЛОБОДУ И МЕТРО ФРУНЗЕНСКУЮ НА ТИМИРЯЗЕВА (в случае перекрытия – можно выйти на Тимирязева через Стеллу по Первому Кольцу).

— ЧЕРЕЗ ТИМИРЯЗЕВА ВЫХОДИМ К ПЕРЕСЕЧЕНИЮ ПРОСПЕКТА ПУШКИНА И ОРЛОВСКОЙ. ОТТУДА НА ПРОСПЕКТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ (в случае перекрытия Орловской, на Победителей можно выйти через дворы, улицу Леси Украинки и улицу Радужную).

— ДОХОДИМ ПО ПОБЕДИТЕЛЕЙ ДО АРЕНА-СИТИ, ОТТУДА ИДЕМ НА ДРОЗДЫ.

МИНСК, РАЙОНЫ ВЕСНЯНКИ, ЛЕБЯЖЕГО, РЖАВЦА, РАДУЖНОГО, ЖДАНОВИЧ:

— 15.30. СБОР У МИНСК-АРЕНЫ. Ждем основную колонну и вместе с ней идете на Дрозды.

МИНСК, РАЙОНЫ ОРЛОВСКОЙ, КИЕВСКОГО СКВЕРА, ПАРКА ДРУЖБЫ НАРОДОВ:

— 15.00. Сбор на Бангалор. Оттуда колонной выходите через Орловскую на улицу Нововиленскую, по которой идете на Дрозды.

Берем оккупантов в кольцо, подходим к их домам, призываем к ответу. А на высоких заборах будут отлично смотреться ваши плакаты.

ОСТАЛЬНЫЕ ГОРОДА:

— Если знаете, где живут главы ваших оккупационных администраций и начальство карателей, после общего сбора можете направиться прямиком к ним. Либо действуйте по своему локальному плану.

Такой вот он, "спонтанный народный протест", который открыто координируется из Польши структурой связанной с польскими спецслужбами.

Толпа подошла к "Арена Сити" и уткнулась в стену силовиков. Постояла там, покричала и начала распадаться. Часть ушла к Стеле.

Между тем в Минске активно шли задержания. Сегодня повязали более 200 человек.

Так режим Лукашенко точно не падет. Отсюда и призывы из Польши к радикализации протеста, что намекает на необходимость трупов, сакральных жертв, неизвестных снайперов и прочего известного супового набора "борьбы за демократизацию".

Шествие оппозиции

Задержания

В общем, уже знакомая по прошлым выходным картинка, которая принципиально не меняется. Протест рутинизировался, что облегчает для Лукашенко вопросы дальнейшего постепенного закручивания гаек.

После разгрома президиума Координационного Совета польско-литовской оппозиции, на следующей неделе можно ожидать задержаний и арестов рядовых членов КС, а также лиц причастных к организации протестных мероприятий.

На этом фоне завтра Лукашенко едет в Сочи, где пройдут его переговоры с Путиным. Для будущего Белоруссии эта встреча явно будет иметь больше значения, чем митинги оппозиции по выходным.