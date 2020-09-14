 

Эльман Пашаев собирается отменить приговор Михаилу Ефремову

14.09.2020, 4:53, Разное

Адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на 8 лет тюремного заключения, Эльман Пашаев намерен добиться отмены приговора. Он не согласен с распространенным мнением, что именно его действия стали причиной столь сурового вердикта судьи.
Пашаев полагает, что прямых доказательств в деле Михаила Ефремова так и не предоставили. Нет отпечатков пальцев актера за рулем, а также отсутствует ДНК на подушке безопасности. Все это дает основание адвокату отстаивать невиновность артиста в кассационной инстанции и в Верховном суде.

Ранее Пашаев уже занимался аналогичным судебным делом, но в том случае в ДТП погибли два человека, а обвиняемым оказался обычный водитель. Адвокату удалось решить вопрос с потерпевшим, поэтому его подзащитный, вероятно, получит условный срок. Ефремову в свою очередь ближайшие восемь лет предстоит провести в колонии общего режима.



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