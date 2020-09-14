 

Богомаз одержал победу на выборах губернатора Брянской области

14.09.2020, 5:48, Новости дня

Выборы губернатора Брянской области выиграл действующий глава региона Александр Богомаз, свидетельствуют данные местного избиркома.

Обработаны все протоколы участковых избиркомов, передает ТАСС.

Выдвинутый от «Единой России» Богомаз набирает 71,7% голосов избирателей.

Кандидат от КПРФ Андрей Архицкий набрал 10,09% голосов, Сергей Курденко от «Справедливой России» – 8,2%, Дмитрий Корнилов от «Гражданской платформы» – 4,3%. За Сергея Чернышова (Казачья партия) проголосовали 3,97% избирателей.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что главным итогом завершившегося голосования в регионах, похоже, станет убедительная победа врио региональных руководителей в первом же туре и уверенное выступление «Единой России» на выборах в местные парламенты.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Трамп объяснил цель выдумки о «сговоре» РФ с талибами

22.08 / В Минске задержан организатор акций протеста в Белоруссии

16.07 / Арест Сафронова признан законным

13.07 / Опубликовано видео пожара на корабле ВМС США в Сан-Диего

27.08 / Мишустин анонсировал программу развития Дальнего Востока до 2035 года

10.07 / В РФ назвали цель превращения собора Святой Софии в мечеть

29.07 / Boeing снял с производства легендарный «горбатый» авиалайнер

03.09 / Представитель НАТО заболел коронавирусом в Грузии

10.09 / Генсек ООН призвал Россию и США продлить СНВ-3 независимо от Китая

08.07 / Посол в США опроверг «полнейшую ложь» о «сговоре» РФ с талибами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска