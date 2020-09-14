Богомаз одержал победу на выборах губернатора Брянской области

14.09.2020, 5:48, Новости дня

Выборы губернатора Брянской области выиграл действующий глава региона Александр Богомаз, свидетельствуют данные местного избиркома.

Обработаны все протоколы участковых избиркомов, передает ТАСС.

Выдвинутый от «Единой России» Богомаз набирает 71,7% голосов избирателей.

Кандидат от КПРФ Андрей Архицкий набрал 10,09% голосов, Сергей Курденко от «Справедливой России» – 8,2%, Дмитрий Корнилов от «Гражданской платформы» – 4,3%. За Сергея Чернышова (Казачья партия) проголосовали 3,97% избирателей.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что главным итогом завершившегося голосования в регионах, похоже, станет убедительная победа врио региональных руководителей в первом же туре и уверенное выступление «Единой России» на выборах в местные парламенты.