Мнение: О гуманной России – шок и трепет

14.09.2020, 5:35, Разное



Фото © ФСИН России.

От гуманизма нашего родного государства иногда берёт оторопь и становится как-то не по себе. Хотя всё строго по закону. Спору нет, Режим™ в сравнении с иными временами ничуть не хищный, а вовсе даже вегетарианский. Но ведь и представления о допустимом изменились.

Посмотрите на заглавное фото.

Знаете что это?

Автозак для перевозки… инвалидов-колясочников, разработанный по заказу ФСИН России. Это микроавтобус, оборудованный электрическими и механическими гидравлическими подъёмниками для инвалидных кресел и специальными камерами в салоне. Как сообщалось на сайте ведомства, региональные подразделения ФСИН будут ими обеспечиваться по мере потребности.

И ведь, на самом деле, нельзя сказать, что инвалид не может быть преступником. Например, три года назад за избиение бывшего спецназовца был осуждён к лишению свободы… 28-летний Антон Мамаев, весящий около 20 кг. По версии следствия, инвалид с детства, страдающий наследственной спинальной мышечной атрофией, совершил в составе преступной группы… разбойное нападение и похищение мотороллера у некоего Дмитрия Малова и его товарища, бывшего военнослужащего спецназа Внутренних войск МВД.



Обвиняемый с семьёй за несколько месяцев до суда.

Суд признал колясочника виновным в организации преступления, приговорил к 4,5 годам лишения свободы, а когда поднялся общественный резонанс… легко переквалифицировал уголовное дело на менее тяжкую статью УК РФ и приговорил инвалида к 200 тыс. руб. штрафа. После чего судьи долго ещё выражали недоумение публикациями в СМИ, якобы ставившими под сомнение объективность и независимость правосудия в Российской Федерации.

Бывают, конечно, и менее трагичные случаи. Например, в Пензенской области был осуждён к 8 годам лишения свободы инвалид-колясочник, который нанёс ножевое ранение в грудь своей сестре. По версии следствия, та обвинила брата в краже дорогого смартфона, и во время проведения следственных действий находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина смертельно ранил кухонным ножом потерпевшую на глазах у всей оперативной группы. Почему без внимания прокуратуры и суда остался этот вопиющий случай халатности полицейских – Бог весть…

А в Челябинске инвалида I группы Амира Гилязова признали виновным в участии в деятельности террористической организации, вербовке в неё людей и публичных призывах к терроризму (статьи 205.5, 205.2 и 205.1 УК РФ). За преступления мужчине, страдающему синдромом Дюшенна, назначили 11 лет лишения свободы.

Прежде таких подсудимых освобождали из-под стражи. Теперь, видимо, в связи с гуманизацией, будут оставлять сидеть. Но этапируют на зону – с комфортом.

Опять же, не может не вызывать умиления забота ФСИН о преступных матерях малолетних детей. Для них тоже разработан специальный #транспорт. По всем правилам закона.

Автозаки для матерей с детьми разработаны на базе Lada Largus. В них предусмотрены специальные детские автокресла и автолюльки, а на борту размещено предупреждение «В машине ребёнок». Всё как предписывают ПДД.

Да, разумеется, матери-одиночки тоже могут быть преступнице. Только вот одной из них, небезызвестной Анне Шавенковой, дочери главы Иркутского облизбиркома, виновной в ДТП со смертельным исходом, суд счёл возможным отсрочить исполнение наказания до совершеннолетия ещё не рождённого на тот момент ребёнка. А другим ФСИН готовит автозаки с детскими автокреслами…

Ну и как вам такой гуманизм? Что чувствуете по его поводу?