 

Число случаев COVID-19 в США превысило 6,5 млн человек

14.09.2020, 5:08, Новости дня

В США число выявленных случаев коронавируса превысило 6,5 млн человек, информирует университет Джонса Хопкинса.

В стране выявлено 6501904 случая COVID-19, 193843 пациента с коронавирусом скончались. Выздоровели свыше 2,43 млн человек, передает РИА «Новости».

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за сутки в мире выявлено 307930 случаев COVID-19, это рекордный показатель с начала распространения коронавируса.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 6 сентября – 306857 заболевших.

Всего в мире зафиксировано 28637952 случая, умерли 917417 заболевших.

В Северной и Южной Америках суммарно выявлено почти 14,7 млн заболевших, в Юго-Восточной Азии – около 5,4 млн, в Европе – 4,8 млн человек.

Напомним, СМИ заявили, что министерство здравоохранения и социальных служб США корректировало отчеты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, чтобы те не противоречили словам президента страны Дональда Трампа о коронавирусе.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / Несогласованная акция в поддержку Фургала собрала значительно меньше предыдущих

29.07 / МИД вернул Киеву ноту протеста из-за проведения парада в Крыму

30.06 / Новый дизельный мотор получил фургон Mercedes-Benz Sprinter

07.08 / Сенат Конгресса США одобрил запрет приложения TikTok для госорганов

20.07 / Еврокомиссия и BBC выделили на поддержку иноагентов 56 млн рублей

24.06 / Регулятор подтвердил существование смартфона Redmi K40

30.08 / Путин заявил о заранее подготовленной позиции Запада по Белоруссии

02.08 / Астронавты Бенкен и Херли около часа не могли покинуть капсулу Crew Dragon

19.08 / США наносят очередной «смертельный удар» по Huawei

14.07 / Светлана Прокопьева удостоена премии за свободу прессы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска