Число случаев COVID-19 в США превысило 6,5 млн человек

14.09.2020, 5:08, Новости дня

В США число выявленных случаев коронавируса превысило 6,5 млн человек, информирует университет Джонса Хопкинса.

В стране выявлено 6501904 случая COVID-19, 193843 пациента с коронавирусом скончались. Выздоровели свыше 2,43 млн человек, передает РИА «Новости».

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за сутки в мире выявлено 307930 случаев COVID-19, это рекордный показатель с начала распространения коронавируса.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 6 сентября – 306857 заболевших.

Всего в мире зафиксировано 28637952 случая, умерли 917417 заболевших.

В Северной и Южной Америках суммарно выявлено почти 14,7 млн заболевших, в Юго-Восточной Азии – около 5,4 млн, в Европе – 4,8 млн человек.

Напомним, СМИ заявили, что министерство здравоохранения и социальных служб США корректировало отчеты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, чтобы те не противоречили словам президента страны Дональда Трампа о коронавирусе.