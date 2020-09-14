SRF о переговорах по Афганистану – шанс остановить многолетнее кровопролитие

14.09.2020, 5:05, Новости дня

В Катаре проходят переговоры между представителями «Талибана» и правительства Афганистана, пишет SRF. Они должны привести к устойчивому миру и окончательному выводу американских войск из страны. Но есть большие сомнения, что этого удастся добиться, ведь разногласия между двумя лагерями слишком сильны, отмечает швейцарский телеканал.

Международное сообщество возлагает большие надежды на маленький шаг в сторону мира в Афганистане. Военное вторжение под предводительством США началось 20 лет назад. Сегодня после длительных метаний из стороны в сторону начались мирные переговоры. Представители «Талибана»* и правительства Афганистана спокойно сидят друг против друга. Встреча в Катаре должна привести к концу кровопролития, длившегося десятки лет. США настаивают на том, чтобы переговоры закончились миром в Афганистане, что позволит окончательно вывести из страны американские войска. Однако есть большие сомнения, что эти переговоры действительно откроют дорогу к устойчивому миру. Разногласия между двумя лагерями слишком сильны. Об этом в репортаже Паскаля Нуфера.

Мирские удовольствия под запретом. В середине 1990-ых годов зародился «Талибан», пообещавший стране мир. Однако этот мир должен был подчиниться правилам реакционного ислама. В 1996 в результате штурма Кабула они осуществили жёсткий захват столицы. С этого момента женщинам было запрещено что-либо говорить.

АФГАНКА: Из этой тюрьмы мы больше никогда не выберемся.

Женщины должны были получить права. С этого же момента боевики «Талибана» стали определять жизнь на улицах и осуществлять законы в соответствие с исламским правом. Вплоть до этого момента. Террористические атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке стали началом новой эпохи в Афганистане, где, по имеющейся информации, талибы скрывали их организатора Усама бен Ладена. После того, как США нанесли авиаудары по целям «Талибана», это видео обошло весь мир.

ДЖОРДЖ БУШ — МЛАДШИЙ, бывший президент США: По моему приказу американская армия начала наносить авиаудары по лагерям «Аль-Каиды»** и военным объектам «Талибана» в Афганистане.

После отчаянных боёв оппозиционные войска вытеснили талибов из Кабула, а позже — и из других городов. Уже в декабре переходное правительство под руководством Хамида Карзая взяло на себя руководство страной. США поддержали его правительство с самого начала. В 2010 году в стране с «Талибаном» воевали 100 000 американских и 50 000 натовских солдат. С 2014 года НАТО начинает вывод войск из страны, так и не добившись мира. Только через четыре года начались переговоры и перемирие. Но «Талибан» продолжает совершать теракты и после этого.

Дата выхода в эфир 12 сентября 2020 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.