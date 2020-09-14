Тихановская рассказала о судьбе «обезглавленного» совета оппозиции Белоруссии

14.09.2020, 4:38, Новости дня

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская рассказала о том, как будет работать Координационный совет оппозиции после «обезглавливания».

По ее словам, совет «был обезглавлен», но «продолжает свою работу». Решения о «дальнейшей работе будут приниматься узким составом» членов КС, сказала она.

Тихановская заверила, что КС «не пропадет». Она заявила, что совет «остается главным инструментом диалога между так называемой властью и людьми на данный момент», передает РИА «Новости».

Напомним, в президиуме Координационного совета изначально было семь человек. Все они, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, находятся под арестом или за пределами Белоруссии.