Лидерами на выборах стали действующие главы регионов

14.09.2020, 4:08, Новости дня

Действующие руководители и временно исполняющие обязанности губернаторов лидируют на выборах глав регионов, свидетельствуют промежуточные результаты обработки протоколов.

Так, врио главы республики Коми Владимир Уйба набирает 74,77% голосов после обработки 54,29% протоколов, РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на выборах главы исполнительной власти получил почти 87% голосов избирателей после обработки 53,48% всех протоколов.

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша лидирует с 73% голосов после обработки 57,3% протоколов.

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин получает 76,10% голосов после обработки 80,27% протоколов.

После обработки 60% протоколов на выборах губернатора Ленинградской области лидирует Александр Дрозденко.

Лидирующий на выборах губернатора Пензенской области Иван Белозерцев после обработки 55,21% протоколов получает 81,21% голосов.

Олег Николаев после обработки 53,46% протоколов лидирует на выборах главы Чувашии, набирая 77,41% голосов.

Действующий губернатор Смоленской области Алексей Островский лидирует на выборах, набирая 62,2% голосов после обработки 56,84% протоколов.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников набирает 65,92% голосов по итогам обработки 0,90% протоколов.

Действующий президент Татарстана Рустам Минниханов лидирует на выборах главы республики, набирая 86,7% голосов избирателей после обработки 50,2% протоколов.

Действующий глава Брянской области Александр Богомаз получает 72,08% голосов после обработки 73,92% протоколов.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев набирает 70,39% голосов после обработки 69,55% протоколов.

Действующий глава региона Вениамин Кондратьев лидирует на выборах губернатора Краснодарского края, набирая 85,29% голосов после обработки 1,63% протоколов.

Напомним, на выборах губернатора Иркутской области побеждает врио главы региона Игорь Кобзев.

Все голоса подсчитаны в Камчатском крае, где на выборах победил врио губернатора Владимир Солодов. Победу на выборах губернатора Еврейской автономной области одержал врио главы региона Ростислав Гольдштейн.