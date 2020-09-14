Сила нелюбви – Личное мнение

14.09.2020, 4:00, Разное

После того, как СМИ опубликовали статьи о том, что Тарзан приводил домой баб, которые украли Наташкины бриллианты, Наташка молчать не стала и сделала в Инстаграме официальное заявление.



Фото: Соцсети

Заявление выглядит так:

Сила любви может пройти любые испытания !!!

Впрочем, это ещё не всё.

Как сообщает «Комсомольская правда», девушка, которую Королёва обвинила в краже, заявила, что беременна от Тарзана.

Вот что сказал в интервью газете адвокат Вадим Лялин:

Ко мне за помощью обратилась 23-летняя девушка, попавшая в крайне неприятную ситуацию. Она призналась, что беременна от Сергея Глушко, больше известного как Тарзан – на сегодняшний день этот факт никто не оспаривает. Когда об этом узнала Наташа Королева, разразился скандал. Тогда-то и появилась история с похищением драгоценностей. Артистка звонила сопернице с угрозами, а потом с моей доверительницей связались представители УВД Арбат. Ее обвиняют в краже, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ну, что ж: вполне закономерный поворот событий. Всё, как я и предсказывала.

В своё время Наташка висела на женатом Игоре Николаеве, теперь же на её муже висит какая-то 23-летняя девица, ещё и, по всей вероятности, от него беременная.



Фото: КП и Соцсети

Всё логично, предсказуемо, зубодробительно скучно. Простейшие организмы.

Только вот при чём тут сила любви?

Связи на стороне — это не испытание любви, а полное отсутствие любви и уважения, как к партнёру, так и к себе. Это сила нелюбви какая-то. Где тут любовь?

Мы с вами — нормальные люди — это понимаем, а те, чей мозг не был укреплён хорошим образованием, но был поранен кривыми зеркалами Эскортограма, не видят очевидного.



Фотошоп vs Реальность. Фото: Соцсети

Наташка, неистово обрабатывая свои фотографии, бежит от реальности, в которой она — толстенькая, одутловатая бабуся, и ей на шею уселся седыми яйцами Тарзан и едет. Да, именно так лично я вижу эту пару.

А вы?

В чём для вас сила любви — в способности сглотнуть измену или в том, чтобы тупо не изменять, даже если сильно зудит в одном месте?