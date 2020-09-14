DWN – отказ от «Северного потока — 2» будет глупостью, которая ничего не изменит

14.09.2020, 3:45, Новости дня

Прекращение строительства «Северного потока — 2» — это «глупость» и «дешёвый выход» из ситуации с отравлением российского блогера Алексея Навального, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Это решение ничего не изменит и только усугубит итак непростую экономическую ситуацию в России, из-за чего пострадают простые люди, а также немецкие налогоплательщики, которым придётся компенсировать затраты компаний, инвестировавших в проект свои деньги.



Reuters

Отказ от «Северного потока — 2» из-за отравления российского блогера Алексея Навального — это «дешёвый выход» из сложившейся ситуации, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Прекращение строительства газопровода ничего не изменит в российской политике, как не изменили санкции после «аннексии»* Крыма. К тому же со стороны Запада это был бы лицемерный шаг, ведь с другими странами, где нарушаются права человека, он продолжает сотрудничать, например, с Турцией, Китаем и Ираном, отмечает автор статьи Рональд Баразон.

В арабском мире некоторые нефтяные страны спонсируют террористические организации, продолжает издание. «На какие деньги?». На миллиарды, которые они получают с продаж чёрного золота демократическим государствам. Впрочем, было бы не разумным требовать от западных демократий, чтобы они сотрудничали только с тем, кто во всём разделяет их взгляды. От этого обеднеет весь мир, и сильнее всего пострадают люди, живущие при диктатурах. Демократическим политикам необходимо проводить дифференцированную и энергичную политику, требуя соблюдения прав человека в обмен на инвестиции и многомиллиардные приобретения. Но вместо этого они смотрят только на экономическую выгоду, игнорируя угнетение миллионов людей, сетует автор.

Отказываться от «Северного потока — 2» было бы глупостью, которая никак не изменит ситуацию в России, убеждён Баразон. К тому же, если Германия остановит строительство газопровода, компании, инвестировавшие в проект деньги, потребуют компенсаций, а выплачивать их придётся немецким налогоплательщикам. При этом уже сейчас в восточной части Средиземного моря идёт разведка новых крупных месторождений газа. Рано или поздно это голубое топливо дойдёт до Европы, так что пресловутая газовая зависимость от РФ станет делом прошлого. К слову, одной из причин строительства «Северного потока — 2» стал конфликт между Россией и Украиной, но сейчас напряжённость в их отношениях спала, так что остановка строительных работ не ударит по Кремлю так сильно.

Впрочем, нельзя не признать, что экономическая ситуация в РФ «катастрофическая», отмечает издание. Страна очень сильно зависит от экспорта нефти и газа. Но в сложившихся обстоятельствах виноват и Запад. Когда там поняли, что за ночь от советской экономики избавиться не получится, воодушевление по поводу событий в стране исчезло так же быстро, как и возникло, объясняет Баразон. После же этого началось расширение ЕС и НАТО на Восток. Чехия, Венгрия, Болгария, Румыния, Эстония, Латвия, Литва, Словакия и Словения. Последней каплей стала Украина.

Вместо же этой бессмысленной военной политики — которая выгодна только производителям оружия — нужно было проводить активную экономическую политику, советует Баразон. РФ и Украине нужны западные инвестиции, которые могут стать рычагом для того, чтобы улучшить правовые условия в этих странах. Но такую конструктивную политику никто не проводил, так что сегодня мы стоим перед «грудой осколков», которая с каждым годом становится только больше. Глава Кремля Владимир Путин хочет удержать власть и для этого оказывает давление на оппозицию. Западу же остаётся только беспомощно протестовать.

«Хочется плакать», — жалуется Баразон. Слово «русский» на Западе стало синонимом «угрозы» и «угнетения». В действительности же в РФ живут миллионы замечательных, дружелюбных, невероятно креативных и желающих перемен людей. Все эти качества народа проявились после развала Советского союза и этот новый дух присутствует до сих пор. Теперь же при Путине пространство для действий ограничивается. «У Запада есть все возможности что-то изменить в этой ситуации, но, как мы видим, у него для этого нет ни воли ни понимания», — заключает Баразон.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).