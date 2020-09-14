Обозреватель WP – приход к власти Трампа привёл к распространению политического насилия в США

14.09.2020, 3:45, Новости дня

Обозреватель The Washington Post Рэйчел Кляйнфельд назвала США «самой поляризованной страной в мире», упрекнув президента Дональда Трампа в ускорении политической поляризации американского общества. При этом Кляйнфельд отметила, что распространяющееся политическое насилие в стране также подпитывается «годами расизма, социальной сегрегации и неравенства».



Reuters

За 16 недель с начала протестов против расизма и полицейского произвола в городах США стало распространяться насилие, вызванное поляризацией американского общества. Обозреватель The Washington Post Рэйчел Кляйнфельд призвала американцев сплотиться для спасения ослабевающих в стране демократических институтов.

Так, среди прочего за последнее время более 50 раз машины въезжали в мирных протестующих в целом ряде городов страны, вооружённые жители Мичигана заняли здание капитолия штата, а неизвестные сотрудники правоохранительных органов затаскивали выходящих на протесты в фургоны без номеров.

При этом политическое насилие в демократических странах, хотя и кажется спонтанным, на самом деле нарастало годами и имеет тенденцию распространяться там, где уже происходило раньше. Так, американское политическое насилие восходит к временам Гражданской войны, причины которой в стране так и не были решены. «Союз выиграл в войне, но Конфедерация одержала победу в мире», — считает Кляйнфельд.

Соединённые Штаты автор статьи называет самой «поляризованной страной в мире». По мнению Кляйнфельд, нынешнее политическое насилие в США подпитывается «годами расизма, социальной сегрегации и неравенства», которые не только стали поводом для недовольства, но и осложнили взаимопонимание между разделёнными группами населения.

Кроме того, представители Республиканской партии и в первую очередь американский лидер Дональд Трамп, которому они подражают, своими заявлениями ещё больше обостряют ситуацию. Так, республиканцы вынуждены игнорировать демократические ценности страны, чтобы поддержать Трампа. Таким образом, по словам Кляйнфельд, приход к власти действующего президента лишь ускорил политическую поляризацию американского общества.

Так, в 2016 году во время выступления на съезде Республиканской партии Трамп заявил, что «почти 180 тысяч нелегальных иммигрантов с криминальным прошлым, которых приказали депортировать из нашей страны, сегодня свободно бродят, угрожая мирным гражданам», в последствии неоднократно повторяя обвинения в адрес мигрантов. В результате, согласно статистике ФБР, в США резко возросло число преступлений на почве ненависти в отношении латиноамериканцев.

Более того, Кляйнфельд упрекнула президента в поощрении насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов в отношении гражданских лиц, припомнив, что Трамп призывал полицейских «не быть слишком любезными» с подозреваемыми.

Решением проблемы распространения политического насилия журналист видит в создании в стране «здорового общества» путём укрепления социального доверия между её гражданами. Однако, как пишет Кляйнфельд в своей статье для The Washington Post, согласно последним опросам среди американцев, доверие к правительству близко к историческому минимуму и составляет всего 17%. А 79% опрошенных уверены, что американцы не доверяют и друг другу.