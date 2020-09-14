Учёные озадачены «организованными» атаками косаток на лодки у берегов Испании

14.09.2020, 3:45, Разное

На протяжении двух месяцев у побережья Испании и Португалии по крайней мере одна стая косаток «организованно» повреждает парусные лодки, пишет The Guardian. При этом учёные подобное поведение млекопитающих называют «крайне необычным», предполагая что оно может указывать на стресс у популяции, находящейся под угрозой исчезновения.

Учёные, пытаются найти объяснение тому, что косатки начали атаковать суда у побережья Испании и Португалии, передаёт The Guardian.

Как отмечает издание, последние два месяца млекопитающие неоднократно повреждали парусные лодки, травмируя их экипажи. За это время сразу несколько судов после атак косаток потеряли управление или получили серьёзные повреждения, в результате чего пострадал по крайней мере один человек.

Последний подобный инцидент произошёл в пятницу у северного побережья Испании. 11-метровое судно компании Halcyon Yachts направлялось в Великобританию, когда его атаковала косатка. Млекопитающее ударило лодку не менее 15 раз, после чего она потеряла управление. Как рассказал директор компании Пит Грин, судно пришлось отбуксировать в порт для оценки ущерба.

30 августа «под угрозой» из-за действий косаток оказались сразу два судна, испанское и французское.

29 июля с девятью косатками столкнулась другая лодка у мыса Трафальгар в Испании. Косатки таранили 14-метровое судно на протяжении часа, в результате чего развернули его на 180 градусов, отключили двигатель и сломали руль. По словам управлявшей лодкой Виктории Моррис, нападение ей показалось «полностью организованным».

Учёные называют подобное поведение косаток «крайне необычным» и «вызывающим беспокойство». Несмотря на то что пока рано называть причину атак, специалисты предполагают, что они могут указывать на стресс у популяции, находящейся под угрозой исчезновения.

По словам исследователей, косатки, крупнейшие дельфиновые, высокоинтеллектуальные и социальные млекопитающие. Они любопытны и для них нормально приближаться к судам. Однако ранее они не проявляли подобную агрессию.

В морском управлении Испании посоветовали судам «держать дистанцию». Тем не менее атаки в течение июля и августа предполагают, что это может быть не так просто — по крайней мере одна стая, похоже, преследует лодки, пишет The Guardian. Хотя точно неизвестно связаны ли все атаки только с одной стаей, доктор Рут Эстебан, наблюдающая за косатками в Гибралтарском проливе, полагает, что маловероятно, что столь необычное поведение проявляли бы несколько стай.