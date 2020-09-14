Мнение: Чем неприятна мумия

14.09.2020, 3:25, Разное

В комментах меня попросили прояснить интересный вопрос по делу, касающийся того же Ленина. Вот как он был сформулирован:

“Алексей, а Вы можете объяснить, чем лично Вам ненавистен Мавзолей в его настоящем состоянии? Ну есть, типа музей, с демонстрируемым законсервированным телом некоего человека, признанного авторитета своей общемировой секты. Идеи актуальности не утратили. Поток почитателей и посетителей не иссякает и не иссякнет. Зачем лично Вы, Алексей, хотите поломать не относящуюся к вам никак традицию, которой почти сто лет уже?”

Что ж, сформулирую ответ. Причины две. Первая – Ленин не тот человек, которого можно и имеет смысл делать символом государства: он, как ни крути, убийца, причем убийца массовый, лично отдававший приказы убивать НЕВИННЫХ людей, или, проще говоря – приказы заниматься террором. То, что он выставляется как символ страны на ее главной площади, позорит всех жителей этой страны – в том числе и меня.

Вторая причина – это труп. Труп, выставленный для поклонения, опять же, на главной площади страны. Что как бы намекает, что Россия – страна некрофилов. Однако я – не некрофил, я не поклоняюсь трупам, и я не хочу, чтобы у меня интересовались, узнав, что я русский из России: “А-аа, это у вас на главной площади труп выставлен на всеобщее обозрение, и вы его чтите? Вы тоже некрофил, да?” Я буду орать – НЕТ!!! Я не некрофил, я биофил, я живых люблю!! А мне с сочувствием – “как же вам, наверно, тяжело в некрофильской стране…”

То есть что я хочу? Идеальный вариант – вытащить труп Ленина, вытащить из-под кремлевской стены устроенное там кладбище, всех перезахоронить на нормальном кладбище. Приемлемый вариант – перенести Ленина с его мавзолеем куда-нибудь, к примеру, в Ульяновск (на его родину) – и там пусть сектанты из его секты, любые леваки, BLM-щики с мумией делают что хотят – хоть хороводы с ней водят. Кто-то говорил про туристов – нехай, пусть все в Ульяновск ездят и тоже поклоняются его телу. Одно условие важнейшее – убрать из столицы, убрать с главной площади. ЭТО НЕ СИМВОЛ СТРАНЫ. ТРУП – это не символ страны.