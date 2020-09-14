 

Мнение: “Мелодия для флейты”

14.09.2020, 3:20, Разное

Примечательный сюжет белорусского Государственного ТВ про Колесникову и НЛП.
Креатив вряд ли чисто белорусский.

* * *

Между тем, согласно официальной информации, по итогам сегодняшних протестов в Минске https://colonelcassad.livejournal.com/6167142.html задержано 400+ человек. Это помимо задержаний в других городах.
Сами протесты ожидаемо ни к чему не привели. Оппозиция побродила по городу и разошлась до следующих выходных Сегодня массовка была ощутимо меньше, чем на прошлых выходных, так что тренд на снижение сохраняется.
Отсюда и активность силовиков, которые во все возрастающем кол-ве проводят задержания.


Интересная ленточка у ОМОНа.

Боюсь расстроить авторов креатива, но Ришелье умер на своем посту своей смертью, так себе аналогия.

«Как бы ни радовались враги Кардинала, увидев, что пришёл конец их гонениям, дальнейшее с несомненностью показало, что эта потеря нанесла существеннейший ущерб государству; и так как Кардинал дерзнул столь во многом изменить его форму, только он и мог бы успешно её поддерживать, если бы его правление и его жизнь оказались более продолжительными. Никто лучше его не постиг до того времени мощи королевства и никто не сумел объединить его полностью в руках самодержца. Суровость его правления привела к обильному пролитию крови, вельможи королевства были сломлены и унижены, народ обременён податями, но взятие Ла-Рошели, сокрушение партии гугенотов, ослабление Австрийского дома, такое величие в его замыслах, такая ловкость в осуществлении их должны взять вверх над злопамятством частных лиц и превознести его память хвалою, которую она по справедливости заслужила». (с) Ларошфуко

В Телеграме меж тем Путин уже заполонил всю Белоруссию.

Тьма автобусов во всех городах. Просыпайтесь!

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09 / Лили Аллен и ее бойфренд Дэвид Харбор собираются пожениться

10.09 / Мнение: О пропаже Колесниковой

22.08 / В Хабаровске уже седьмую субботу подряд прошли акции в поддержку Фургала

16.07 / Мнение: Чёрные социалисты против белых капиталистов

12.07 / Мнение: У МакКлоски изъяли оружие: они беззащитны

03.08 / Телеканал ТНТ покажет сериал “Фитнес” с Софьей Зайкой и Романом Курцыным

25.08 / Мнение: Гендерный большевизм как перспектива для США

29.06 / Мнение: Европа сливает Украину?

17.08 / Мнение: Дедолларизация торговли с Китаем, что происходит с мелочью и борьба с голодным спамом

28.08 / Названы последствия удержания Лукашенко власти: Развал бюджетно-финансовой системы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска