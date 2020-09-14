Виртуальный реверс российского газа на Украину стал помехой для США

14.09.2020, 3:08, Новости дня

Украина перешла на виртуальный реверс российского газа и вряд ли будет покупать сжиженный природный газ у США, сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Маринченко пояснил, что в Европе СПГ из США «продается по спотовым ценам» и «успешно конкурирует с российским», но «у Украины нет инфраструктуры, чтобы напрямую покупать СПГ», передает РИА «Новости».

В результате американский газ оказывается «более дорогим по сравнению с виртуальным реверсом» – с начала сентября Киев полностью перешел на покупку газа РФ по виртуальному реверсу, около половины транзитных объемов теперь сразу остается на Украине.

Маринченко предположил, что «какие-то разовые» покупки у США «возможны, но вряд ли Украина будет системно закупать в США сжиженный газ».

В теории Киеву было бы выгоднее напрямую покупать газ у России, без маржи трейдерам-посредникам при виртуальном реверсе. Однако из-за переизбытка газа на рынке «Нафтогаз» может найти предложения выгоднее, чем у Газпрома.

Маринченко считает, что сейчас отношения между двумя компаниями «конструктивные, нельзя исключить, что в итоге стороны перейдут на прямые закупки, но этому могут мешать политические соображения». Он отметил, что «тема газовых поставок в Украине остается сильно политизированной».