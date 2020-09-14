Австриец Тим стал победителем US Open

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14.09.2020, 3:05, Новости дня

Третий номер мирового рейтинга Доминик Тим (Австрия) завоевал титул победителя Открытого чемпионата США по теннису. В финале, который длился более четырех часов, он обыграл Александра Зверева из Германии (№7 рейтинга ATP) – 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6, сообщает сайт соревнований.

23-летний немецкий теннисист вел 2:0 по сетам, 2:1 в третьей партии и подавал. Однако 27-летний австриец выравнял счет.

Впервые в истории судьба решающего поединка US Open решалась на тай-брейке пятого сета. Его со счетом 8:6 выиграл Тим.

Он первый раз в карьере стал победителем турнира Большого шлема. До сегодняшнего дня Тим трижды уступал в финалах: на Roland Garros 2018-го и 2019 годов Рафаэлю Надалю, а на Australian Open 2020 – Новаку Джоковичу.

US Open – первый турнир Большого шлема, который проводится после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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