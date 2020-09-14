Ким Смирнов: Первый урок

14.09.2020, 2:50, Разное

Из личного дневника.

В следующем году будет 100 лет со дня его рождения. А много-много лет назад, в далеком уже 1948 году, он провел в нашем классе один из самых первых в своей жизни школьных уроков. Впрочем, возможно, это и был самый первый его урок.

31 декабря 1948 г. Пятница. Черновцы Абрам Киперман. Фото из архива

Много случилось в прошедшем году и тяжелого, и радостного. Но почему-то особенно запомнился первый урок Абрама Яковлевича Кипермана — это наш историк. Он говорил о Шлимане, Гомере и Котляревском. О том, что историю делают не одни герои, а простые люди прежде всего, и для них она часто оборачивается трагической стороной. И еще о том, что прошлое может показаться пропастью, но через эту пропасть можно проложить мосты в наше сегодня. Чем мы и займемся на уроках истории. Чем мы и занялись. С большим интересом, между прочим.

Мы любознательны, как дети:

Легенд оспаривая суть,

Остановить бы ход столетий

И прямо в бездну заглянуть.

А он нас учит видеть в Трое

Трагедию людей простых

И через эту бездну строить

Высокогорные мосты.

1 сентября 2020 г. Вторник

Тот первый урок истории (хотя до этого историю мы учили и в четвертом классе) оказался уроком на всю жизнь. Абрам Яковлевич словно бы рассуждал наедине с собой. Задавал сам себе вопросы. И приглашал нас вместе искать ответы. Вот посмотрите. Древняя история, на первый взгляд, — сплошное собрание легенд и мифов о богах и героях. Это и понятно. Иначе и не могло быть во времена, когда древние греки думали, что их жизнью распоряжаются боги и богини, живущие на горе Олимп, а древние славяне то же самое полагали насчет своего божественного семейства во главе с Перуном. Так может, и вообще невозможно узнать, как все было на самом деле за сотни и тысячи лет до нашей с вами жизни? И была ли вообще Троянская война? Была ли Троя? Может, Трои и не было? И все это выдумки гениального слепца Гомера?

Задача казалась неразрешимой, и многие люди просто не забивали себе ею головы. Но нашелся человек (Шлиман), пожелавший жизнь положить на решение этой задачи. И он нашел Трою! Такие великие открытия бывают не только в истории и археологии. В других науках тоже. Но делаются они, как правило, людьми, готовыми жизнь положить на поиски ответа. Притом при условии, что ответа может и не быть.

История — наука, решающая непростую задачу: узнать, как все было на самом деле до нас, отделить правду от мифов. Не решив ее, нам трудно будет понять, как же жить нам самим и тем людям, которые будут после нас.

Любое великое историческое событие несет в себе равно и жизнеутверждение, и трагедию. Для греков падение Трои — победа. А для троянцев? Неоднозначен взгляд на историю еще и потому, что разные люди в разные времена вглядываются в прошлое разными глазами. Гомер возвысил своих героев до уровня богов или, во всяком случае, богочеловеков. А великий украинский писатель Иван Котляревский в своей «Энеиде» опустил их до обыкновенных людей, не пощадив при этом и самих богов. У него, например, «зла Юнона, суча дочка, розкудкудахкалась, як квочка». И, может быть, он ближе к истине, чем Гомер. Хотя мы с вами должны сделать поправку: у Гомера — героический эпос, а у Котляревского — сатира, с мостами, перекинутыми в современную писателю жизнь. Но только ли литературе дано это право — строить мосты через пропасти времени в сегодняшний день? У истории тоже есть такое право.

Он говорил с нами, пятиклассниками, словно с совершенно взрослыми людьми. Мы слушали его, разинув рты. Никто с нами так не говорил на других уроках.

Ну а потом было еще несколько лет с его уроками.

На войне он потерял глаз. И, естественно, поначалу получил в школе прозвище Циклоп. Но год за годом оно употреблялось все реже и реже и к десятому классу вообще сошло на нет. К этому времени он уже давно и безоговорочно был моим (да и только ли моим?!) любимым учителем.

ИЗ ДОСЬЕАбрам Киперман

Номер в базе «Подвиг народа»: 18530695

Общие сведения

Фамилия, имя, отчество: Абрам Яковлевич Киперман

Дата рождения военнослужащего: __.__.1921

Время поступления на службу: __.__.1941

Место призыва: нет данных

Воинское звание на момент награждения: гв. лейтенант

Место службы: 85 гв. сп 32 гв. сд 11 ск ОПА

Награда

Чем награжден: орден Красной Звезды

Дата совершения подвига: 15.09.1943

Дата присвоения награды: 06.10.1943

Мемориальный комплекс к 75-летию Победы, открытый на территории студенческого городка Тамбовского государственного университета. Одно из имен, увековеченных в мраморе — Абрам Яковлевич Киперман. Фото: onlinetambov.ru

Фронтовик, он только раз в году, 9 мая, прибавлял к красным полоскам тяжелых ранений на офицерском кителе колодки орденов и боевых — не юбилейных — медалей. Был погружен в Киевскую Русь, западным форпостом которой являлись когда-то наши прикарпатские края. Возил нас на археологические раскопки. Приучал быть на «вы» с первоисточниками. Пробуждал вкус к первым самостоятельным открытиям — наши работы получали потом призы на исторических олимпиадах в Киеве.

Но однажды он поразил нас, дав понять: в жизни есть нечто, что поважнее первоисточников.

По литературе мы тогда проходили «Войну и мир», и в историческом кружке он провел научную конференцию, переросшую в общешкольное действо: «Война 1812 года в романе Льва Толстого и в исторических документах».

В своих сообщениях нам предлагалось ответить на самые разные вопросы. Например, на такой: без чего не было бы романа? Ответы получились тоже самые разные. Без тщательного изучения писателем исторических документов. Без подвига капитана Тушина. Без Бородина.

Подводя итоги и соглашаясь с каждым из нас, учитель в конце сказал: «А все-таки «Войны и мира» не было бы прежде всего без неба над Аустерлицем, без лунной ночи в Отрадном, без воскресшего старого дуба, без любви Наташи Ростовой к умирающему князю Андрею, а потом и к предназначенному ей судьбой с первых страниц Пьеру».

Из боевого донесения. Документ Центрального архива Министерства обороны. Реквизиты: Фонд 33. Опись 686044. Единица хранения 1016

И он привел весьма «немарксистскую» цитату. О том, что среди всех мотиваций человеческих мыслей, действий, поступков нет ничего сильнее, чем любовь. Простительно было глубоко верующему Данте писать о любви, что движет солнце и светила. Но нечто подобное утверждал, оказывается, и непререкаемый атеист Карл Маркс.

Весьма оригинальным был ответ Абрама Яковлевича и на другой вопрос: почему рожденный воображением Толстого мир кажется нам реальнее, чем тот, что предстает в первоисточниках — документах и свидетельствах современников? Он, опять же ссылаясь на Маркса, сказал: «Даже в минуты роковые истории человек не перестает любить, заботиться о детях, добывать пищу, шить одежду. И при этом исторические события воспринимаются им не через какие-то вселенские категории, а через окружающий быт, через ближний круг живущих рядом людей — родителей и учителей, друзей по учебе и работе, командиров и однополчан. И потому никакие реляции, документы или даже мемуары не передадут нам дух минувшего времени так осязаемо, как живые (он нажимом интонации подчеркнул это слово) герои «Войны и мира», которые если еще не вошли, то обязательно войдут в будущем в ваш ближний жизненный круг. Как вошли они в круг моих фронтовых товарищей —

«Войну и мир» никогда так не зачитывали до дыр, как во время войны».

Когда я уезжал поступать в МГУ, он дал очень пригодившийся совет: готовиться к экзамену по истории в залах Исторического музея, совпадающих с повторяемым материалом.

Он казался нам пожилым, умудренным опытом прожитых десятилетий человеком. Читая некролог в многотиражке Тамбовского педагогического института, где он преподавал после аспирантуры и защиты диссертации в Москве, я с удивлением узнал: когда мы тогда, в 48-м, слушали первый его урок, ему было всего 27 лет.

ИЗ ДОСЬЕ*Киперман Абрам Яковлевич (1921–1983)

Родился в Житомирской области (Украина) в крестьянской семье. После окончания средней школы поступил на исторический факультет Киевского государственного университета. С третьего курса в 1941 году ушел добровольцем на фронт, воевал рядовым до июля 1942 года. До января 1943 года — курсант Краснодарского пулеметно-минометного училища. С февраля 1943 года — командир минометного взвода на Северо-Кавказском фронте. Во время высадки десанта в январе 1944 года в Керчи в составе отдельной Приморской армии получил тяжелое ранение. После излечения в госпитале с сентября 1944 гвардии лейтенант А.Я. Киперман — помощник начальника штаба батальона ПВО в Черновцах. 20 июня 1947 года был уволен в запас в звании старшего лейтенанта.

В 1948 году заочно закончил исторический факультет Черновицкого государственного университета. С сентября 1948 года — учитель истории в черновицкой мужской средней школе № 26. С октября 1953 года обучался в очной аспирантуре Московского пединститута имени Ленина. После защиты кандидатской диссертации в 1956 году был направлен на работу в Шуйский пединститут Ивановской области, где был деканом историко-филологического факультета. В связи с закрытием в Шуйском пединституте специальности «история» перешел на работу в Тамбовский пединститут, где и проработал до конца своих дней. С 1971 по 1974 год был деканом историко-филологического факультета. Его сын Виктор Абрамович, доцент кафедры теоретической и экспериментальной физики ИМФИ, бывший в 1990-е годы деканом физмата, разбирая после смерти отца его бумаги, нашел в них такую запись: «От энтузиаста ученики приобретают больше, чем от эрудита». Это был девиз всего 40-летнего его подвижничества в педагогике, хотя все, знавшие Абрама Яковлевича, восхищались и его энциклопедической эрудицией.

*На основании биографической справки, подготовленной в 2012 году Н.Л. Королевой и Т.М. Меньших.

Ким Смирнов

научный обозреватель