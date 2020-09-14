Завершился онлайн-марафон «Ночь выборов»

14.09.2020, 1:48, Новости дня

Всероссийский онлайн-марафон «Ночь выборов–2020» не имеет аналогов в мире, сообщил газете ВЗГЛЯД глава оргкомитета, политолог Дмитрий Гусев.

«Это уникальное шоу, формат которого совмещает политический диалог и развлечение», – сказал он, комментируя завершившийся онлайн-марафон.

По словам Гусева, в мире не существует аналогов такого мероприятия, что делает его по-настоящему уникальным.

«У нас много интересных круглых столов, сделано много громких заявлений партиями. Это формат, в котором можно в свободной интересной манере обсуждать выборы», – рассказал Гусев.

Он подчеркнул важность того, что на «Ночи выборов» представлены различные точки зрения.

«У нас представлены флаги 17 партий, которые будут в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму», – сказал Гусев.

13 сентября в ТАСС состоялась пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная проведению голосования, всероссийского онлайн-марафона «Ночь выборов–2020». Представители СМИ смогли принять участие в пресс-конференции дистанционно.

Напомним, Гусев указывал, что если посмотреть на график пресс- конференций в пресс-центре «Ночи выборов», то можно увидеть «прототип избирательного бюллетеня в Госдуму в следующем году».