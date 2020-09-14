 

Завершился онлайн-марафон «Ночь выборов»

14.09.2020, 1:48, Новости дня

Всероссийский онлайн-марафон «Ночь выборов–2020» не имеет аналогов в мире, сообщил газете ВЗГЛЯД глава оргкомитета, политолог Дмитрий Гусев.

«Это уникальное шоу, формат которого совмещает политический диалог и развлечение», – сказал он, комментируя завершившийся онлайн-марафон.

По словам Гусева, в мире не существует аналогов такого мероприятия, что делает его по-настоящему уникальным.

«У нас много интересных круглых столов, сделано много громких заявлений партиями. Это формат, в котором можно в свободной интересной манере обсуждать выборы», – рассказал Гусев.

Он подчеркнул важность того, что на «Ночи выборов» представлены различные точки зрения.

«У нас представлены флаги 17 партий, которые будут в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму», – сказал Гусев.

13 сентября в ТАСС состоялась пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная проведению голосования, всероссийского онлайн-марафона «Ночь выборов–2020». Представители СМИ смогли принять участие в пресс-конференции дистанционно.

Напомним, Гусев указывал, что если посмотреть на график пресс- конференций в пресс-центре «Ночи выборов», то можно увидеть «прототип избирательного бюллетеня в Госдуму в следующем году».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / В Минске продолжаются задержания. Неизвестные увезли координатора штаба Бабарико

29.06 / В Самаре военные устроили для ветерана персональный концерт

03.09 / Беремннная Джиджи Хадид засветила живот в бэкстейдж-роликах

22.07 / Мурашко назвал сроки регистрации вакцины от коронавируса

15.08 / На Камчатке появится курорт «Парк Три вулкана»

02.09 / Facebook удалил сеть аккаунтов, связанных с российской “фабрикой троллей”

07.08 / Журналист Der Spiegel – идея Помпео о «чистом» интернете — разрушительный сигнал для мировой паутины

31.08 / Ноутбуки Lenovo массово пострадали от обновления Windows 10

08.07 / Онищенко раскритиковал использование выражения «вторая волна» инфекции

27.07 / В Роспотребнадзоре отреагировали на сообщения о новом коронавирусе во Вьетнаме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска