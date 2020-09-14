Польский премьер призвал “сдать в архив” “Северный поток – 2” из-за отравления Навального

14.09.2020, 1:25, Новости дня

После отравления российского оппозиционера Алексея Навального Германия должна остановить газовый проект “Северный поток – 2”. Об этом в колонке для немецкого издания FAZ, которая вышла 13 сентября, написал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, газопровод “подрывает энергетическую политику Евросоюза изнутри”: Россия под прикрытием экономического сотрудничества приобретает влияние на поведение одной из наиболее важных стран ЕС и НАТО – Германии.

Невозможно вести конструктивный диалог с государством, которое нарушает международные стандарты и нормы международного права, продолжил Моравецкий.

По мнению премьера, единственный рациональный выход – “сдать в архив проект “Северный поток – 2”.

Газопровод уже слишком дорого обошелся для авторитета и безопасности Европы, сетует автор колонки. Он считает, что Москва изменит свою политику только в том случае, если лишится пространства для реализации экономических проектов, позволяющих ей держать страны континента под контролем.

Евросоюзу нужны смелость и лидерство, а не “снисходительность к агрессивным действиям Москвы”, подытожил Моравецкий.

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – около €9,9 млрд, его пополам финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода было заморожено, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству “Северного потока – 2” и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. “Газпром” заявил о привлечении к завершению проекта российских трубоукладчиков.

Канцлер Германии Ангела Меркель еще 1 сентября утверждала, что “Северный поток – 2” достроят, несмотря на угрозы США. 8 сентября она сказала, что будет согласовывать любые действия против России в связи с отравлением российского оппозиционера Навального с европейскими партнерами, но еще не решила, затронут ли какие-либо действия против Москвы строительство газопровода.

11 сентября глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что строительство газопровода “Северный поток – 2” могут заморозить в качестве реакции на отравление Навального.

В интервью изданию Financial Times верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что “Северный поток – 2” не является европейским проектом, а его судьба зависит от ФРГ.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”. 24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений.

В министерстве иностранных дел РФ ответили, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами.

Врачи клиники “Шарите” сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. Российский политик начал реагировать на словесные раздражители.

Германия передала Организации по запрещению химического оружия результаты исследования по делу об отравлении Навального.