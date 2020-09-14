Во время отдыха на яхте в Одессе погиб иностранец

14.09.2020, 1:25, Новости дня

Во время отдыха в Одессе погиб иностранец, проинформировала 13 сентября полиция Одесской области.

“Тело 21-летнего парня, который пропал три недели назад во время отдыха с друзьями на яхте в Одессе, нырнув в воду, вчера, 12 сентября, нашли возле берега в городе Черноморск”, – говорится в сообщении.

Тело погибшего направлено на экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, с пометкой “несчастный случай”.