На Анкару обрушилась песчаная буря. Видео
14.09.2020, 1:25, Новости дня
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Видео: Infotainment / YouTube
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14.09.2020, 1:25, Новости дня
видео
Видео: Infotainment / YouTube
Последнее из рубрики: Новости дня
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