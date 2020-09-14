 

На Анкару обрушилась песчаная буря. Видео

14.09.2020, 1:25, Новости дня

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Видео: Infotainment / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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