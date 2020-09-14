Оппозиция захотела устроить в Белоруссии экономический спад

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14.09.2020, 1:08, Новости дня

Нужно ослабить экономику Белоруссии, чтобы власть не могла платить сотрудникам милиции, сообщил экс-претендент на пост главы государства Валерий Цепкало.

Он поддержал «тактику ненасильственного сопротивления», которая предполагает покупку белорусами иностранной валюты, неуплату налогов и забастовки на госпредприятиях. Призывы к этому распространяются в Сети, передает ТАСС со ссылкой на Figaro.

Цепкало сообщил о необходимости «ослабить экономические основы режима до такой степени, чтобы он больше не мог платить сотрудникам милиции, которых намного больше, чем преподавателей в университетах».

При этом Цепкало признал, что страну в таком случае ждет экономический спад. Он привел в пример забастовки в Польше 1980-х годов, заявив, что Польша восстановилась и стала «одной из самых развитых стран Европы».

Попытки лидеров стран ЕС вести переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Цепкало считает ошибкой. Он призвал ввести санкции против тех, кто несет ответственность «за фальсификацию выборов и нарушения прав человека».

При этом Цепкало считает, что у нового президента, который должен сменить Лукашенко, «не будет иного выбора, кроме как вести диалог и поддерживать хорошие отношения с Россией». Однако Цепкало «не уверен на 100%, что так и произойдет». Он заверил, что сам бы точно развивал отношения с Россией.

Напомним, Цепкало рассказал о работе с международными юристами из США и Европы с целью подготовки уголовных дел против Лукашенко, «чтобы можно было судить его за рубежом».



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