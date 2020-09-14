Врио губернатора Кобзев побеждает на выборах в Иркутской области

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14.09.2020, 0:48, Новости дня

Можно констатировать, что на выборах губернатора Иркутской области побеждает врио главы региона Игорь Кобзев, сообщил член ЦИК Евгений Шевченко.

Как отметил Шевченко, подсчет голосов еще не закончили, но уже можно сказать, что Кобзев побеждает в первом туре, передает РИА «Новости».

Шевченко подчеркнул, что «выборы прошли конкурентно, строго в соответствии с законом, жалоб на нарушение избирательного законодательства не поступало в ЦИК».

После обработки 74,27% протоколов сообщалось, что самовыдвиженец Кобзев набирает 60,63% голосов, его ближайший соперник Михаил Щапов из КПРФ – 26,56%, передает ТАСС.

Напомним, политолог Павел Данилин заявил газете ВЗГЛЯД, что «Кобзев  своими реальными делами смог доказать жителям региона, что неважно, что он не местный».

«Кобзев – душой за регион. Сейчас у него появилась возможность показать себя на высшем уровне, стать первым лицом региона, собрать команду, которая как локомотив будет двигать Иркутскую область к успешному будущему», – сказал Данилин.



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