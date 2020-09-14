 

Мнение: Как меня в колонии штрафовали…

14.09.2020, 0:05, Разное

10 лет назад…

Продолжение. Начало здесь

29 июля 2010 года (четверг)

Из службы судебных приставов Менделеевска получил очередную весточку. Вначале принесли постановления о взыскании с меня трех сумм, по 200 рублей каждая. Не прошло и недели, как доставили новый конверт, а в нем снова три постановления. За невыполнение предыдущих постановлений «по неуважительной причине» меня оштрафовали три раза по пятьсот рублей. И вот, вчера, пришло новое постановление: в связи с тем, что я нахожусь в местах лишения свободы, взыскать с меня то, что я должен, принудительно. При этом постановления о трех штрафах по 500 рублей не отменены. Можно подумать, что меня только что посадили.
Обратился с заявлением к старшему приставу–исполнителю Менделеевска. В последнем пункте своего обращения попросил довести до пристава, напринимавшего уже семь постановлений по моему поводу, содержание русских народных поговорок. А именно «простота хуже воровства» и «заставь дурака молиться, он весь лоб расшибет».

Будем ждать ответа. Надеюсь, адекватного.

***
Приезжал полковник Гундарев – начальник оперативного управления ФСИН РФ по РТ. Чувствовалось, что человек наделен огромными полномочиями, все ходили, как по струнке.

30 июля 2010 года (пятница)

Тимофей (младший инспектор по надзору) начал поднимать колонистов в четыре утра. Обычно подъем в 5, в 6 – выезд в «Весенний». Но сегодня день особенный. Сегодня колонию намерен посетить недавно назначенный новый главарь Менделеевска и окрестностей (глава администрации). В ознаменование визита высокого гостя, арестантов, которых удалось поднять (чуть больше половины), бросили на уборку территории.

Когда шел на свое рабочее место, увидел, что даже асфальт перед штабом помыли. Пригнали пожарную машину и помыли. Днем, когда солнце начало припекать, а вода испаряться, в кабинетах штаба стало как в парилке сауны – жарко и влажно.
А «главарь» так и не приехал, перенес свой визит на среду.

***
Приезжали Юра Удовенко и Сергей Еретнов. Удовенко – подполковник ФСБ в отставке, автор книги «Зазеркалье» – подарил свою новую книгу, которую у меня тут же забрали почитать.

Еретнов – издатель и редактор газеты «Ревизор» – привез много-много чтива, которого хватит недели на две-три.

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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