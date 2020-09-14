Тайное путешествие мумии Ленина и покушения на нее

14.09.2020, 6:51, Разное

В 1924 году большевики решили, что Ленин не вправе покинуть этот бренный мир подобно обычным смертным. Не только дело Ленина, но и его тело должны были жить вечно. Жизнь тела Ленина оказалась насыщенной событиями: она и путешествовала, и пережила множество покушений.

Мавзолей

Спустя 6 дней после смерти Ленина на Красной площади был воздвигнут первый деревянный мавзолей, куда поместили тело вождя. Весной был построен второй деревянный мавзолей, простоявший до 1930, когда его сменило сооружение из железобетона, облицованное гранитом и отделанное лабрадором, мрамором и малиновым кварцитом. В этом здании, как предполагалось, тело Ленина и должно было упокоиться на веки вечные. Но жизнь внесла в эти планы свои коррективы.

Секретное решение 1941 года

Первые месяцы 1941 года были для Красной Армии катастрофическими. Оборонялись отдельные деревни и поселки, и одновременно сдавались без боя целые города. Сражались до последнего патрона бесстрашные гарнизоны и одновременно попадали в плен целые полки. Фронт катился на восток. В этой обстановке было принято решение об эвакуации тела Ленина. Решение было секретным. Обнародование его могло вызвать нежелательные толки. Массы могли воспринять это как допущение руководством страны возможности сдачи столицы врагу. Сегодня мы знаем, что такой вариант допускался, но для народа было «Москву не сдадим!»

Поезд особого назначения

Местом эвакуации была выбрана Тюмень. В конце июня в обстановке строжайшей секретности тело было погружено в спецпоезд. Локомотив тянул три вагона. В двух ехали охрана, инженеры, медики, обслуживающий персонал, в третьем – тело, караул и комендант Мавзолея. На вагоне были установлены дополнительные амортизаторы, внутри – аппаратура, создающая особый микроклимат.

Составу везде был зеленый свет. За 12 суток пути было только три остановки. Последний участок (Свердловск-Тюмень) был на всем своем протяжении оцеплен милицией и войсками. 10 июля спецпоезд прибыл в Тюмень. 22 июля Москва подверглась первому массированному авианалету и на город упали первые бомбы.

Мавзолей в эвакуации

Драгоценный саркофаг разместили в здании Тюменского сельскохозяйственного техникума. Находящаяся на втором этаже аудитория №15 и стала Мавзолеем в эвакуации. Здесь тело Ленина находилось практически до самого конца войны. Приказ о его возвращении был подписан комендантом Кремля генералом Н.Спиридоновым 29 марта 1945 года. В обстановке той же сверхсекретности саркофаг перевезли обратно в Москву. Для всего народа почти четырехлетнее отсутствие тела Ленина в Мавзолее осталось тайной.

Но путешествие – не самое значительное событие, выпавшее на долю тела Ленина. За более чем 90-летнюю историю оно не только путешествовало, но и неоднократно подвергалось нападениям. Если для одних тело Ленина было объектом обожествления и поклонения, то для других – объектом ненависти.

Покушения на мумию

Первое покушение на тело Ленина относится к марту 1934 года. Рабочий одного из подмосковных совхозов Митрофан Никитин выстрелил в саркофаг из пистолета. При попытке задержания Никитин застрелился. При нем было найдено письмо, в котором Митрофан объяснял свой поступок как протест против существующих большевистских порядков.

Второе «покушение» было совершено в ноябре 1957 года. Некто Романов, житель столицы без определенных занятий кинул в саркофаг бутылку с чернилами.

В марте 1959 года один из проходящих мимо саркофага посетителей швырнул в него молоток. Стекло разбилось, «объект» не пострадал.

В июле 1960 года приехавший из г. Фрунзе Минибаев перепрыгнул барьер и ударом ноги сумел разбить стекло саркофага. Осколки стекла повредили мумию. На следствии Минибаев признался, что свою идею вынашивал с 1949 года и прилетел в Москву специально для ее осуществления. Камни бросали в саркофаг в 1961 и в 1962 годах, а в 1967 году в отношении Мавзолея был произведен первый террористический акт.

Теракты

Житель Каунаса (Литва) Крысанов у входа в Мавзолей взорвал начиненный взрывчаткой пояс. Скорее всего, Крысанов намеревался совершить акт внутри, и взрыв перед Мавзолеем был непреднамеренным. Кроме террориста погибли еще несколько человек. После инцидента посетителей стали обязывать сдавать пакеты и сумки в камеру хранения, а драгоценное тело накрыли пуленепробиваемым стеклом. Однако попытки убить бессмертного вождя не прекращались.

В сентябре 1973 года один из посетителей, проходя мимо саркофага, взорвал укрепленное на теле взрывное устройство. Кроме преступника погибла находящаяся рядом супружеская пара. Имя террориста спецслужбам установить не удалось.

Последний инцидент произошел 19 января 2014 года, когда несколько молодых людей с криками «Встань и уйди!» принялись кропить Мавзолей святой водой.