 

Число случаев COVID-19 в США приближается к 6,5 миллиона

13.09.2020, 23:00, Новости дня

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сообщили в воскресенье, что число заболеваний коронавирусом в США достигло 6467481, что на 40423 случая больше, чем днем ранее. Количество летальных исходов выросло на 807, достигнув 193195.

Ведомство сообщило данные о респираторном заболевании COVID-19, вызываемом новым коронавирусом, по состоянию на 16 часов субботы и сравнило их с данными, полученными днем ранее.

Данные CDC не обязательно отражают случаи заболевания, о которых сообщают отдельные штаты.



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