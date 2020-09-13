 

Нефтяные компании готовятся к приближению шторма «Салли»

13.09.2020, 23:00, Новости дня

Топливодобывающие компании и города на американском побережье Мексиканского залива в воскресенье организовали эвакуацию местных жителей и работников буровых установок, готовясь к удару второго урагана за последний месяц.

Компания Royal Dutch Shell в воскресенье начала сворачивать морские буровые работы, готовясь к приближению тропического шторма «Салли», который, как ожидается, усилится до урагана к моменту выхода на берег во вторник, сообщили в компании.

Представитель компании Shell Синтия Бабски сообщила, что добыча на шельфе идет без изменений, и персонал остается на добывающих платформах.

Одна компания, ВНР, не планирует увозить работников с объектов на шельфе, сообщила ее представитель в воскресенье.

Независимая нефтеперерабатывающая компания Phillips 66 в воскресенье отслеживала ситуацию со штормом, сообщили ее представители. Ее нефтеперерабатывающий завод мощностью 255,6 тысяч баррелей в сутки находится недалеко от предполагаемой траектории движения «Салли» по юго-востоку Луизианы.

Тропический шторм «Салли» укрепился, двигаясь над водами Мексиканского залива США. По прогнозам синоптиков, скорость ветра внутри шторма может достичь 145 километров в час, и он выйдет на берег во вторник.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, он находился примерно в 450 километрах от устья реки Миссисипи, и двигался со скоростью 21 километр в час. По состоянию на 11 утра по времени восточного побережья США скорость ветра внутри шторма увеличилась до 95 километров в час.

Компании Chevron и Murphy Oil в субботу начали эвакуацию с морских добывающих платформ, сообщили представители их пресс-служб. Нефтеперерабатывающий завод Chevron в Паскагуле, штат Миссисипи, задействовал процедуры по подготовке к шторму, сообщили в компании.

Другие нефтеперерабатывающие компании, имеющие буровые установки и платформы в этом районе, сообщили, что они ведут наблюдение за штормом и готовы принять меры в случае необходимости.

Добыча нефти на шельфе в Мексиканском заливе обеспечивает около 17 процентов всей нефти и 5 процентов всего природного газа, добываемых в США. Когда в августе через Мексиканский залив пронесся ураган «Лаура», сокращение производства нефти достигало 1,5 миллиона баррелей в день.

В Луизиане в субботу было введено чрезвычайное положение, а в Новом Орлеане объявлена эвакуация районов, которые не находятся под защитой дамб. Прибрежный Гранд-Айл также объявил о третьей эвакуации с июля



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