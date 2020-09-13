МВД отчиталось о работе в единый день голосования

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13.09.2020, 22:48, Новости дня

Единый день голосования завершился без нарушений общественного порядка, информирует МВД России.

Как сообщается на сайте ведомства, в воскресенье «для охраны правопорядка на избирательных участках были задействованы свыше 134 тыс. сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащих Росгвардии, работников частных охранных организаций, представителей общественных формирований».

В результате их работы «не допущено нарушений, способных повлиять на итоги выборов». После того, как голосование завершилось, полиция обеспечивает «безопасность при транспортировке избирательной документации в территориальные избирательные комиссии». Полицейские продолжат «нести службу до окончания подсчета голосов».

Подчеркивается, что все полицейские, которые работали в единый день голосования, получили «возможность для реализации своих избирательных прав, в том числе дистанционным способом».

Напомним, МВД не выявило серьезных нарушений во время голосования в регионах.

ЦИК объявил о завершении голосования во всех регионах России.

Хотя единый день голосования в России проводится 13 сентября, 11 и 12 сентября было предусмотрено досрочное голосование.



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