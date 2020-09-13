Эксперт перечислил факторы высокой легитимности выборов 11-13 сентября

13.09.2020, 22:48, Новости дня

Высокую легитимность выборам 11-13 сентября обеспечило разнообразие представленных партий, высокая явка и низкое по сравнению с прошлыми выборами число жалоб на нарушения. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя итоги воскресного голосования в России.

«Прежде всего, заметно больше, чем на выборах в прошлом году, представлено партий. Если раньше было в среднем примерно 8 партий, то сейчас 11». По итогам голосования ожидается, что в ЗакСах появится где-то 15 партий, то они, можно сказать, пройдут квалификацию. Проводя параллель с другими странами, Данилин сказал, что «такая же квалификация в США составляет 7-9 партий, а в Германии – 11. На этом фоне «представленность» партий в РФ довольно высока», – сказал генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«В некоторых регионах власть чуть ли не за руку приводила коммунистов на выборы – там, где они «лажовые» документы сдавали, то есть с грубыми ошибками в оформлении. В Костроме, например, не только КПРФ, но еще и эсерам специально помогли зарегистрироваться. Чиновники и работники избиркома помогли оппозиционерам переделать и сдать заново неправильно заполненные документы. В целом ряде регионов были похожие случаи. Власть сама помогала. Но нельзя же все насильно делать! В некоторых провинциях коммунистам не стали помогать. И они стали жаловаться, что им не помогают», – рассказал Данилин.

Вторым фактором легитимности считается явка, напомнил политолог. «На обычные региональные выборы в этот раз пришло от 30-ти и выше процентов избирателей. На фоне ситуации с ковидом это очень хороший показатель», – сказал Данилин, отметив высокий уровень организации самой процедуры выборов.

Нарушений на избирательных участках оказалось в несколько раз меньше, чем в прошлом году, напомнил эксперт: «Было примерно две тысячи обращений в ЦИК, сейчас – около шестисот. Из них жалоб на решение ЦИК – 197, сейчас всего 25. Официальных жалоб тоже в два раза меньше. Так что в целом кампания проходит чисто, конкурентность находится на высоком уровне, прозрачность процедуры голосования также достаточна», – подчеркнул Данилин.

Что касается не партийных, а губернаторских выборов, то особый интерес политолога привлекла Иркутская область, где развернулась особо острая конкуренция. Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, на выборах там лидирует бывший замглавы МЧС РФ Игорь Кобзев, которого поддерживала «Единая Россия».

«Результат Игоря Кобзева можно считать удачным, особенно учитывая активность КПРФ в этом регионе. В чем причина удачи? Кобзев своими реальными делами смог доказать жителям региона, что неважно, что он не местный. Кобзев – душой за регион. Сейчас у него появилась возможность показать себя на высшем уровне, стать первым лицом региона, собрать команду, которая как локомотив будет двигать Иркутскую область к успешному будущему», – сказал Данилин.

Данилин также отметил, что на выборах 11-13 сентября удачно показали те из кандидатов в губернаторы, что прошли через подготовку «Школы губернаторов». По оценке политолога, все они «показали себя профессионалами». В пример Данилин привел врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова, – его результат на выборах уже известен. Данилин отметил, что «Солодов стал губернатором надежды и вытащил Камчатский край из депрессивного настроения», что, безусловно, и помогло ему победить с таким убедительным перевесом над соперниками.

Напомним, около 18.00 по московскому времени Центризбирком обнародовал данные после обработки 93% бюллетеней в Камчатском крае. Врио губернатора Солодов набирал более 80% голосов избирателей.

Как известно, 11-13 сентября в РФ состоялись выборы органов государственной власти субъектов и органов местного самоуправления. МВД в ходе голосования не зафиксировало нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, сообщил ранее первый замглавы МВД РФ Александр Горовой.

После 22.00 мск в воскресенье глава ЦИК страны Элла Памфилова сообщила, что голосование на выборах во всех регионах РФ завершилось.